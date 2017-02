Roma, Grenier: «Dimostrerò che il Lione ha sbagliato a cedermi. Possiamo giocarcela con la Juve»

di Gianluca Lengua

I propositi ci sono, insieme con la voglia di riscatto nei confronti di un Lione che lo avrebbe lasciato partire senza pensarci troppo. Clement Grenier è mosso da un’energia ritrovata grazie alla Roma che ha portato a termine la trattativa, donandogli nuovi stimoli: «Sono in un grande club, ci arrivo in un momento perfetto per continuare a crescere. Il mio obiettivo è restare il più lungo possibile nella Roma e ritrovare la nazionale francese», le parole in centrocampista. Ecco la conferenza stampa integrale.



La prima settimana a Roma. «Ho avuto la fortuna di ricevere una splendida accoglienza da parte del gruppo, ho fatto la conoscenza di tutti i miei compagni e di aver ricevuto la fiducia del club».



Gli infortuni. «Ho avuto due infortuni seri, tre anni fa e due anni e mezzo fa che mi hanno impedito di partecipare ai Mondiali, ma è una pagina del passato. Se è vero che mi hanno rallentato però mi hanno anche forgiato nel carattere, da un anno e mezzo sto bene e non ho più problemi. Spero di non avere più infortuni, ma fanno parte del calcio, mi hanno dato l’opportunità di lavorare bene».



Poche presenze. «Oltre agli infortuni che mi hanno condizionato in passato a centrocampo c’era molta concorrenza e l’allenatore doveva fare delle scelte. Ho continuato a lavorare forte perché volevo riconquistarmi una mia opportunità. Questo fa parte della mia esperienza e mi ha rafforzato caratterialmente. Non ho mai compreso fino in fondo cosa sia successo a Lione e perché non sia più rientrato nei piani societari. Ho lavorato per sfruttare le occasioni che sarebbero arrivate, voglio dimostrare al Lione che si è sbagliato e che la Roma ha fatto bene a puntare su di me. Mi dispiace che l’esperienza al Lione sia finita così, ma resterà una pagina importante nella mia carriera. Il Lione si è sbagliato e la Roma fa bene a puntare su di me, sono comunque dispiaciuto che questa esperienza col si sia chiusa male e questa sarà l’opportunità per dimostrare che si sono sbagliati».



La trattativa. «Credo soprattutto che sia stata la volontà della Roma, poi magari il Lione anche voleva separarsi da me. Volevo fortemente arrivare alla qui, ho la fortuna di essere arrivato ora in uno dei più grandi club di Europa e del mondo, grazie alla volontà di tutti la trattativa si è conclusa in fretta.».



La serie A. «È un campionato molto famoso e competitivo, tattico, dove conta l’aspetto tecnico e anche quello fisico. La Juve ha vinto tanto, ma la Roma è vicina per valori tecnici, spero che possa superarla. È una squadra che merita di vincere dei titoli per i propri tifosi. Nei primi allenamenti ho capito che la Roma ha un grande potenziale per giocarsela con la Juve, è una delle migliori della Serie A».



Pjanic. «Ho parlato con Miralem e anche con Mapou Yanga-Mbiwa, sapevo di arrivare in un grande club e loro me lo hanno confermato. Hanno speso parole di elogio per la squadra, per il gruppo, l’allenatore e la città. Parole che mi hanno confortato nella scelta di venire qui. Mapou mi ha particolarmente parlato dell’importanza del derby, lui ha avuto la fortuna di segnare un gol decisivo che ha rappresentato tanto. Ho avuto la possibilità di poter crescere ed ascoltare i consigli di grandi giocatori del Lione che hanno giocato qui».



Il ruolo. «Ho già parlato col mister delle mie caratteristiche e di quale potrebbe essere il ruolo più adatto a me. Sono polivalente, ho giocato in tutti i ruoli del centrocampo e voglio mettere le mie qualità a servizio della squadra qualunque sia la mia punizione. Mi piace calciare le punizioni, ho avuto la fortuna di avere un maestro come Juninho. I calci piazzati sono un'arma per decidere le partite, qui ci sono grandi tiratori come Totti».



L’Europa League. «Non posso giocarci, ma la Roma è ancora in corsa in tre competizione e spetterà a me dare il massimo per ritagliarmi spazio. Voglio giocare più partite possibile e dimostrare che posso dare il mio contributo. Spero che la Roma possa andare più lontano possibili e raggiungere tutti gli obiettivi. La Roma è un grande club, ci arrivo in un momento perfetto per continuare a crescere. Il mio obiettivo è restare il più lungo possibile nella Roma, ritrovare la nazionale francese».



Totti. «Mi ha impressionato la squadra, l’intensità di come ci si allena. Ci son tanti campioni come De Rossi e Totti con cui è un onore giocare a fianco. Totti ha una carriera ventennale ha fatto la storia del calcio della Roma e della nazionale, era un sogno giocare al suo fianco che oggi realizzo. Imparerò da questi grandi campioni per continuare a crescere».



Le dichiarazioni di Massara: «Clement è un talento del calcio francese, si è affermato in maniera chiara prima di avere qualche problema di natura fisica che ne hanno rallentato l'ascesa ma ora problemi sono stati superati. Siamo certi che il suo rilancio sarà importante. È molto giovane ma ha maturato esperienza col Lione, di cui era capitano, e con la Nazionale francese. Ci aspettiamo ci possa aiutare nel finale di stagione e negli anni a venire. Ringrazio il giocatore perché la Roma lo seguiva da tanto tempo, lui aveva più di un’offerta e la sua volontà ha influito molto. Aggiunge qualità in un reparto che non era troppo ricco e ci aiuterà a raggiungere gli obiettivi per cui siamo in corsa. Arriva in prestito con diritto di riscatto. Clement completa un reparto che numericamente non era molto ricco, specialmente alla luce degli eventi che ci aspettano. Vogliamo arrivare in fondo a tutti gli obiettivi, siamo certi che aumenterà la qualità in un reparto nevralgico».



