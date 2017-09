Roma, incontro a cena tra Pallotta e Totti: ci sono anche e Monchi e Baldissoni

di Gianluca Lengua

La tanto attesa cena è arrivata, nonostante il nubifragio che ha messo in ginocchio la Capitale: il dirigente Francesco Totti e il presidente Jim Pallotta seduti a tavola insieme a parlare della gestione della Roma. Con loro anche il direttore generale Baldissoni, il direttore sportivo Monchi e il braccio destro del presidente Alex Zecca. La cornice dell’incontro era il centro di Roma, al ristorante Pierluigi in piazza De’ Ricci, un tavolo circolare all’interno del locale a ridosso con via di Monserrato; l’ex numero 10 era seduto tra il presidente e il dg, di spalle ad una vetrina che dà sulla strada. Una cena privata, anzi privatissima: a fine pasto il gruppo ha preferito passare da un’uscita secondaria. «Lo vedo molto bene come dirigente accanto a Monchi» ha detto Pallotta parlando di Totti appena sbarcato a Roma. il 18 ottobre Francesco comincerà il corso da allenatore Uefa B a Trigoria e in parallelo lavorerà per entrare nei gangli della società per diventare un manager a tutti gli effetti.



SETTIMANA DI LAVORO

Il presidente è arrivato a Roma venerdì per vedere la partita contro la Sampdoria di sabato sera, poi rinviata causa maltempo. Nel weekend di relax si è concesso il concerto di beneficenza di Andrea Bocelli al Colosseo. Da questa mattina cominceranno le riunioni allo studio Tonucci, mentre domani sera sarà in tribuna all’Olimpico per assistere alla gara contro l’Atletico. In settimana potrebbero esserci degli incontri istituzionali, mentre il ritorno negli Stati Uniti è previsto dopo la gara contro il Verona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA