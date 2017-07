Roma, inizia la nuova stagione. Perotti: «Monchi farà una squadra forte»

di Gianluca Lengua

«Al mercato ci pensa Monchi e lo sta facendo bene. Manca ancora qualche giocatore ma ho fiducia in lui, lo conosco da quasi dieci anni e so che farò una squadra molto forte». Diego Perotti rassicura i tifosi il giorno del raduno della squadra poco prima di entrare nella clinica Villa Stuart per le visite mediche. Cambia il tecnico, sono partite alcune pedine fondamentali e non ci sarà Francesco Totti: «Sarà strano non vedere più Totti, è stato il miglior giocatore di questa squadra e lo sarà per tanti anni. Sarà dura trovare un giocatore come lui, per noi sarà strano non vederlo più». Ma d’altrone bisogna andare avanti e competere per il campionato e le Coppe: «Vogliamo fare una stagione ancora più positiva dell'anno scorso. Vogliamo portare a casa un trofeo, è ciò che si aspettano i tifosi. Mi aspetto una stagione dura, è positivo giocare la Champions senza dover passare dal preliminare, ma sarà durissima. Le altre squadre si stanno rinforzando, avremo un anno duro con squadre ancora più forti dell'anno scorso. Di Francesco? Ancora non lo ho conosciuto, lo conoscerò tra oggi e domani».



I CONVOCATI

Sarà un ritiro light quello a Pinzolo che durerà fino al 14 luglio e senza i calciatori che hanno giocato in nazionale a giugno: i portieri convocati sono Alisson, Greco, Lobont. Difensori: Castan, Florenzi, Gyomber, Karsdorp, Juan Jesus, Emerson, Peres, Mario Rui, Nura, Seck. Centrocampisti: Gonalons, Gerson, Vainqueur, Matteo Ricci. Attaccanti: Perotti, Tumminello, Sadiq. Tra i Primavera ci sono Romagnoli, Ciavattini, De Santis, Nani (centrale argentino ’98 prelevato dal Lanus è stato al centro di alcune polemiche per il tesseramento), Luca Pellegrini, Frattesi, Marcucci, Valeau (centrocampista ’99 ha giocato a fasi alterne), Antonucci, Cappa (attaccante ’99 in panchina per gran parte della stagione) e Keba.

