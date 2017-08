Roma, Di Francesco: «Basta ai paragoni con Spalletti. La mia squadra è più forte rispetto a maggio»

di Gianluca Lengua

Debutto allo Stadio Olimpico per Eusebio Di Francesco davanti a quasi 50 mila spettatori. Domani la Roma affronterà l’Inter di Luciano Spalletti, ma il tecnico romanista non vuol sentir parlare di confronti: «Si parla solo di paragoni, lui è stato l’allenatore dello scorso anno, ma adesso pensiamo alla partita. Sappiamo quello che ha fatto nella Roma, io sono più giovane e lo ritengo un esempio dal punto di vista calcistico. La mia Roma è più forte rispetto a quella che c’era quando sono arrivato». Ecco la conferenza stampa del tecnico.



Passi avanti per l’Inter. «Mi aspetto una prestazione migliore dal punto di vista tecnico. Ho visto una squadra caratterialmente cresciuta e una buona condizione fisica. Abbiamo fatto un’ottima settimana e mi aspetto una qualità maggiore nel modo di giocare».



Pericoli Inter. «Spalletti ha fatto un ottimo lavoro per quello che ho visto, idee chiare e capacità di palleggiare. Ha fatto un grande inizio di partita contro la Fiorentina, è stato facilitato nello sviluppo di ogni cosa ed ha giocatori importanti e di qualità».



Il rapporto con Spalletti. «Si parla solo di paragoni, lui è stato l’allenatore dello scorso anno, ma domani c’è prima di tutto Roma-Inter. Sappiamo quello che ha fatto nella Roma, io sono più giovane e lo ritengo un esempio dal punto di vista calcistico. Dal punto di vista personale abbiamo lavorato insieme e c’è un ottimo rapporto».



Il terzino destro. «Abbiamo ancora un allenamento, poi a volte avete anche più notizie di me. Valuterò. Non possiamo modificare totalmente questa squadra in cinque giorni, già per assimilare quello che chiedo io ci vuole tempo. La valutazione sul terzino la farò definitivamente oggi».



Schick. «Nella mia testa non c’è il mercato ma l’Inter, portare a casa 3 punti per lavorare bene nei prossimi 15 giorni e dare ancora più convinzione al gruppo. Il sorteggio di Champions è difficile, ma sono fiducioso e mi piace essere ottimista, possiamo solo che migliorare e crescere».



Eguagliare Spalletti. «Facendo così tanti punti, visto che il campionato si è livellato sulla carta, sarebbe un cammino da scudetto e quindi posso dire anche di sì. I punti però diventano relativi alle squadre e al loro percorso».



Nainggolan non convocato in nazionale. «Lo vedo sempre carico, lui ha qualità straordinarie e può solo crescere anche fisicamente. Abbiamo dovuto smaltire i carichi. Mi dispiace che non sia stato convocato, è una cosa personale. I motivi non li conosco, spero solo faccia una grandissima partita e sia protagonista».



Roma più forte. «Sono arrivati tanti giocatori, ho firmato in pieno mercato e quindi sicuramente è più forte. Sono molto contento di allenare questi giocatori e sarei più felice se dovessimo migliorarci. Ma questa squadra può fare benissimo a partire dal match didomani».



Florenzi. «Sarà sicuramente convocato, avrei voluto farlo giocare se avesse potuto ma non ha ancora la condizione ottimale per una partita di 90 minuti. A gara in corso mai dire mai, potrebbe essere una soluzione. La speranza di Spalletti e di tutti è di vederlo in campo, per il ragazzo che è e per quello che ha passato. Verranno fatte delle valutazioni».



Jesus. «È un giocatore di grande disponibilità con grande voglia di fare, magari vuole dimostrare all’Inter che si sono sbagliati. Sono molto soddisfatto di lui ma come gli altri non si deve accontentare, deve proseguire nei margini di crescita che sono tanti».



I movimenti in campo. «Quando alleni una squadra per quattro anni i movimenti risultano perfetti. La ripetitività di ogni cosa la fa migliorare. Eravamo partiti il 27 giugno col Sassuolo con tutti a disposizione, con la Roma sono partito il 16 luglio con tutti in giro per il mondo. Io i giocatori non li chiudo in una cella per costringerli a fare quello che dico io. La loro qualità sta nello scegliere la cosa giusta da fare, la condizione e la qualità sta crescendo e migliorando quindi ci vuole più tempo, mi auguro che sia inferiore a quello che ci aspettiamo. Impossibile però paragonare il Sassuolo alla Roma, sono valori diversi. Questi ragazzi credono in quello che propongo, poi per riuscire a fare questo ci vuole tempo».



Moreno. «È uno di quelli che potrebbe giocare. È in crescita è arrivato dopo la Confederetion Cup e non si è riposato. Il calcio attuale non permette ai calciatori di recuperare e inoltre deve adattarsi a questo campionato completamente diverso da quello olandese. È intelligenze calcisticamente e non lo farò giocare non diamo giudizi, non ci sono bocciati e promossi. Io guardo sempre tutti e lui sta migliorando».



Karsdorp. «Sono stati rispettati i tempi, la speranza è di poterlo utilizzare contro la Chapecoense qualche minuto. È l’obiettivo che ci siamo fissati con lo staff sanitario».



La pressione dell’Olimpico. «Non tutti hanno lo stesso pensiero su un allenatore, calciatore o giornalista. Chi conta più di tutti non è Di Francesco ma la Roma. I tifosi mi auguro aiutino la squadra nei momenti di difficoltà, lavoro e cercherò di trasmettere alla squadra il mio pensiero. A me non piace chi giudica per pre giudizio, io voglio valutare le persone non per sentito dire. Ho molta serenità addosso, mi piace rispondere ma quello che conta è la Roma e io la rappresento. Io non devo difendere nessuno, io devo difendere la Roma».



Il debutto. «Sarà una grande emozione, unica. La prima è sempre la prima con la speranza che ci sia grande gioia nel finale, ma quello che voglio è che i calciatori diano tutto».

