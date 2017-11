Roma, Kolarov rientra a Trigoria: Nainggolan resta in dubbio

di Gianluca Lengua

La Roma richiama Kolarov. E Aleksandar risponde presente. Il terzino ha il via libera della Serbia per non giocare la gara di martedì contro la Corea del Sud e lasciare la nazionale per dirigersi a Roma, da domani comincerà ad allenarsi con la squadra in preparazione del suo primo derby in maglia giallorossa.



Nella bolgia dell'Olimpico (quasi 50 mila paganti) il suo passato laziale verrà sottolineato con fischi e cori di disapprovazione dei tifosi biancocelesti, che già la scorsa estate gli hanno dedicato alcuni striscioni e scritte sui muri della Capitale.



Resta stazionaria, invece, la situazione di Nainggolan: il belga, rientrato a Roma dopo la lesione all'adduttore rimediata con il Belgio, si sta sottoponendo alle terapie per tentare il recupero. Ancora presto per il verdetto, ma al momento dovrebbe non farcela per la stracittadina. Stessa sorte per Schick, il ceco punta alla convocazione ma per giocare il suo primo derby di Roma dovrà aspettare quello di ritorno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA