Inzaghi: «Un grazie ai ragazzi, sarà il compleanno più bello della mia vita»

Ecco le parole di un felicissimo Simone Inzaghi alla fine del derby: «All’inizio dell’anno ero fiducioso sulla nostra stagione, ma stasera sappiamo di aver fatto qualcosa di straordinario. Grazie ai tifosi che oggi hanno fatto sentire tutto il loro calore. Domani sarà il compleanno più bello della mia vita, grazie ai ragazzi. Immobile è un vero guerriero, ieri non si è allenato, ha stretto i denti e oggi l’ha chiusa lui. Peccato per il primo gol preso, de Vrij mi aveva chiesto il cambio ma io volevo aspettare la fine della prima frazione. Abbiamo fatto un gran percorso in coppa, non dimentichiamo la vittoria a San Siro contro l’Inter. Godiamoci il momento, a giugno giocheremo la finale davanti ai nostri tifosi. Lukaku e Wallace? Siamo arrivati in fondo anche grazie ai giocatori che giocano un po’ meno in campionato, sono stati importantissimi. Oggi la fase difensiva è stata ottima. Il Napoli? Dobbiamo capire chi recupererà per quella gara complicata. Champions? Con questo spirito possiamo toglierci tante soddisfazioni, già dopo la partita col Chievo avevo sottolineato l’ottimo atteggiamento della squadra».

