La grande notte di Inzaghi: è lui il valore aggiunto della Lazio

La nona finale della Lazio porta la firma di Simone Inzaghi, che oggi compie 41 anni. Un bel regalo di compleanno, per l'allenatore emiliano, che può festeggiare il primo grande traguardo della stagione. Davvero una bella impresa per la Lazio, partita tra molto scetticismo e in grado di eliminare dalla Coppa prima l'Inter e quindi la Roma dalla scena della Coppa. Per Inzaghino la dimostrazione che non è stato un ripiego, bensì una scelta indovinata, quella del presidente Claudio Lotito. In estate si pensava ad altri allenatori, per il dopo-Pioli, invece è arrivata la scelta a sorpresa.



Per Inzaghi una pesante responsabilità, quella di vincere la diffidenza, e dimostrare tutto il suo valore per meritarsi il futuro. Una battaglia vinta con pieno merito, con tanto di risultati importanti sia in campionato, che in Coppa. Alla fine ha festeggiato alla grande con i suoi ragazzi in mezzo al campo, alcuni di quei ragazzi che ha visto crescere nella Primavera e sui quali ha puntato anche per la prima squadra. E tutti gli hanno dato ragione, con l'impegno e con il cuore, cementando il gruppo verso ambizioni che sono cresciute con il passare del tempo. Inzaghi ha dimostrato di essere il valore aggiunto della formazione, per scelte tattiche, per la gestione del match e delle risorse tecniche. Cambi di modulo, sia nella preparazione che in corso d'opera.



La finale è già un traguardo storico al quale arriva una Lazio che domani conoscerà l'avversario. Al tecnico i complimenti di tutti con la certezza che potrà dipingere un altro quadro luminoso, perché a questa Lazio è concesso anche di sognare, compresa una vittoria domenica prossima, contro il Napoli all'Olimpico, che vorrebbe dire avvicinarsi al terzo posto e alla Champions League.

