Roma-Lazio, Peruzzi replica a Totti: «Non c'è niente da distruggere...»

di Valerio Cassetta

La risposta alle parole di Totti, che ieri si augurava di distruggere la Lazio nel derby, è arrivata da Angelo Peruzzi. Il club manager biancoceleste, intervistato da Premium Sport, ha replicato: «A volte ci sono degli slogan, frasi che uno dice per portare la gente allo stadio. Sarà una partita molto sentita perché a Roma è così, ma non stiamo qui a parlare di distruggere. Cercheremo di vincerla, quello sì, perché per noi è un match importantissimo».



Momento. L’ex portiere laziale ha poi parlato dell’allenamento a porte a parte, andato in scena in mattinata nel centro sportivo di Formello: «Era da un po’ che i tifosi ce lo chiedevano. È capitato nella settimana del derby, ma non è stato fatto apposta». Poi, sui traguardi ottenuti dalla squadra di Inzaghi, Peruzzi ha detto: «Merito del mister e dei calciatori che hanno ottenuto dei buoni risultati. Dobbiamo far fruttare tutto quello che abbiamo fatto fino adesso. L'obiettivo è farlo fruttare. Siamo quarti in campionato e siamo arrivati in finale di coppa Italia, ma non abbiamo ancora vinto niente».



Derby. A tre giorni dalla sfida di campionato contro la Roma, il club manager ha ammesso: «Rispetto ai derby di coppa Italia sarà una partita diversa. In quell’occasione si giocava sulle due partite, quindi c’era andata e ritorno. Abbiamo perso non benissimo quello di andata in campionato. Ora loro hanno cambiato anche un po’ il sistema di gioco. Sarà un derby diverso dagli altri tre. Chi ha più da perdere? Tutte e due. Noi vogliamo cercare di mantenere la nostra posizione, così come loro. È importante proprio per quello. Sono punti fondamentali proprio per questo motivo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA