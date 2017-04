Roma-Lazio, valanga di sfottò nel post-derby: i tifosi laziali si scatenano sui social

La Lazio vola in finale di Coppa Italia superando la Roma in semifinale e sul Web si scatenano gli sfottò. La vittoria per 3 a 2 non è infatti bastata ai giallorossi per superare il turno (avendo perso all'andata per 2 a 0), e dopo il fischio finale il derby si sposta puntualmente dal campo ai social network.



E così, come è stato per il match di andata, su Twitter fioccano nuovamente i fotomontaggi scherzosi di giubilo dei tifosi laziali. I temi ricorrenti sono: la "profezia" sbagliata di Nainggolan alla vigilia delle due gare (il calciatore giallorosso aveva predetto una doppia vittoria romanista) e i sogni svaniti di rimonta dopo il 2-0 della partita d'andata, l'astinenza di trofei vinti dalla squadra di Spalletti, e le immancabili "frecciate" al capitano della Roma, Francesco Totti.



E allora c'è chi immortala il mister giallorosso alzare un prosciutto perché "questa è l'unica coppa che potete alzare", mentre qualcun altro pubblica la locandina del film del 1990 di Marco Risi, "Ragazzi fuori", cambiando le immagini dei protagonisti con i volti dei giocatori giallorossi. E ancora, la "remuntada" diventa la "remutanda", accompagnata dall'immagine di un paio di slip giallorossi, mentre il muro del pianto di Gerusalemme reca un'enorme bandiera dell'A.S. Roma.Per non parlare del famoso selfie che Francesco Totti scattò in occasione di un gol segnato in un derby anni fa: solo che invece della curva sud, alle spalle del capitano della Roma compaiono i giocatori della Lazio in festa negli spogliatoi dopo la partita.A proposito di spogliatoi, c'è chi nello sfottò è andato oltre, come Giorgio Chinaglia Jr., figlio dello storico attaccante laziale, che si è fatto immortalare all'interno degli spogliatoi (vuoti) della Roma e ha pubblicato su Instagram lo scatto accompagnato dalla didascalia: "Siamo in finale! Forza Lazio!". Inutile dire che i tifosi giallorossi non l'hanno presa bene.

