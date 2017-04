Spalletti, certe notti che lasciano l'amaro in bocca

di Alessandro Angeloni

Luciano Spalletti ha detto che andrà via. Perché non ha vinto e non vincerà: il secondo posto, tutto da conquistare, non è un trofeo, su questo non ci sono dubbi. I tifosi vogliono esultare per altro, le società invece sono contente - anche giustamente - per la piazza dietro i campioni d'Italia. Spalletti ha regalato - specie dopo il finale malinconico di Garcia - alla Roma momenti godibilissimi, fatti di un calcio affascinante, pieno di idee e a tratti vincente, o quantomeno capace di illudere che si potesse arrivare a una vittoria. Detto questo, restano sul groppone tre nottate amare e queste anche portano la firma (anche) del tecnico di Certaldo, che ama vincere e sa che altrove può farlo più facilmente e senza assilli di una piazza esigente come Roma (a proposito, chiedere ad Allegri come ha reagito l'ambiente torinese dopo il pari - ribadiamo il pari - a Napoli).



Torniamo alle tre nottate amare. Champions League, il Porto, era estate, il ritorno (andata in Portogallo 1-1) compromesso per certe scelte discutibili (vedi De Rossi centrale); Europa League, il Lione, avversario nettamente inferiore alla Roma, partita regalata in Francia con una ripresa da "piccola" squadra, portando a casa quattro gol subiti e due fatti, dopo aver ribaltato l'iniziale svantaggio di uno a zero. Nel ritorno, la solita rete incassata, figlia di una fragilità endemica e quindi la solita partita del cuore che a Roma conosciamo bene. Infine il derby, storia recente. Anche qui, out contro una formazione inferiore. Spalletti non ha vinto, dirà che le responsabilità sono le sue. Non tutte, ma qualcuna sì.

