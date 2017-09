Roma, lesione per Defrel stop di 30 giorni. Perotti rientrerÃ  dopo la sosta

di Gianluca Lengua

La Roma torna da Baku con due infortuni muscolari. Diego Perotti e Gregoire Defrel in serata si sono sottoposto ad esami clinico strumentali che hanno evidenziato per l'ex Sassuolo una lesione muscolo/fasciale di primo grado del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra, lo stop dovrebbe essere di circa 25/30 giorni, il rientro è previsto per le gare contro Crotone o Bologna. Per l'argentino, invece, il responso è più positivo: edema post/distrattivo del muscolo bicipite femorale della coscia destra, rientro previsto dopo la sosta di campionato.

