Roma, tutto su Mahrez: Monchi punta l’algerino ma l’offerta è ancora bassa

di Stefano Carina

Aleksandar Kolarov è un nuovo calciatore della Roma. Manca l’ufficialità ma il serbo ha vinto allo sprint il testa a testa con Barreca. Decisiva la volontà di Monchi che non ha voluto sottostare alla tempistica dettata dal Torino (in trattativa con il Genoa per il sostituto Laxalt e volto ad attendere un rilancio giallorosso, fermo all’offerta di 12 milioni + 2 di bonus) chiudendo con il Manchester City per l’ex laziale.



