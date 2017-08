Roma, maledizione terzini destri: lesione al flessore per Nura. Stop di due mesi

di Gianluca Lengua

Gli esterni di destra della Roma non hanno pace: dopo Karsdorp che ritornerà a disposizione a ottobre a causa dell’operazione al ginocchio, Bruno Peres che ne avrà per 15 giorni, si aggiunge alla lista anche Abdullahi Nura. Il terzino si è fermato in allenamento per una lesione muscolo/tendinea del bicipite femorale della coscia destra e starà fermo per circa due mesi. Difficilmente Nura sarebbe partito titolare contro l’Inter nonostante l’assenza di un esterno di ruolo, ma poteva rappresentare una valida alternativa per Di Francesco che per sabato ha in mente due soluzioni: la prima è spostare Manolas a destra come accaduto a Bergamo dopo la sostituzione di Peres, oppure schierare in campo Florenzi ma solo dopo aver visionato con attenzione tutti gli allenamenti della settimana. Alessandro non gioca una partita ufficiale dallo scorso 26 ottobre e buttarlo nella mischia in una gara delicata come quella contro i nerazzurri potrebbe rappresentare un grosso rischio.

