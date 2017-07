Roma, Monchi: «Affronteremo l'inizio del campionato con fiducia nei nostri mezzi»

di Gianluca Lengua

Il 20 agosto a Bergamo alle 18 la Roma affronterà l’Atalanta, un impegno non semplice per gli uomini di Di Francesco chiamati sin dall’esordio in campionato a tenere il passo con la Juventus: «Si tratta di un inizio di complicato, perché giocheremo contro la squadra rivelazione della passata stagione e contro l'Inter, una delle candidate ad arrivare nelle prime posizioni - ha detto Monchi da Boston in tournée con la Roma -. Dovremo essere pronti per affrontare già le prime sfide con la fiducia necessaria nei nostri mezzi». Il direttore sportivo sta lavorando per regalare al tecnico l’esterno destro d’attacco che andrà a sostituire Salah, per il momento si sta adattando Defrel, mentre il Cingiz Under ha già dato ottimi segnali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA