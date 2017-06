Roma, una difesa di corsa: Monchi cerca le “frecce” per Di Francesco

di Stefano Carina

Sotto la soglia dei 40 non è mai sceso. Quaranta sono il minimo dei gol che Di Francesco, nei cinque anni trascorsi al Sassuolo, ha subito durante una stagione. E non è un caso che in entrambi i casi abbia centrato i risultati più importanti della sua esperienza emiliana: la promozione in serie A (2012-13) e la qualificazione in Europa League (2015-16). Nelle successive tre annate, dove ha preso 72, 57 e 63 gol, il tecnico abruzzese ha sempre occupato posizioni di bassa metà classifica. Numeri interessanti se confrontati con quanto accaduto in serie A nelle ultime cinque stagioni. In questo periodo chi ha subito 40 o più reti, pur avendo in un paio di casi il miglior attacco del torneo, è riuscito soltanto una volta (la Roma nel 2015-16 con 41) ad arrivare tra le prime tre. Un dato dal quale ripartire anche se le realtà di Sassuolo e Roma sono diverse. La filosofia di Di Francesco, però, è sempre la stessa: «Il mio 4-3-3 rappresenta un calcio propositivo e verticale», ha ricordato mercoledì. E nel presentare l’acquisto di Moreno, ha già lasciato intendere come i giallorossi dovranno abituarsi a giocare con le tre linee strette e compatte ma con la difesa alta: «Essendo la Roma una squadra portata ad attaccare, Hector avrà necessità di coprire tanto campo alle spalle». Tradotto: servono difensori veloci.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO