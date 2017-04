Roma, Monchi: «Con Pallotta subito ottimo feeling. Ha grandi ambizioni per il club»

di Gianluca Lengua

«Non riposerò neanche un secondo per raggiungere gli obiettivi che tutti abbiamo in mente». Si presenta così Ramón Rodríguez Verdejo, conosciuto da tutti come Monchi. Il nuovo direttore sportivo che ha preso il posto del dimissionario Walter Sabatini, è arrivato questa mattina a Roma e dopo un pranzo a Trigoria ha raggiunto la squadra a Pescara insieme con il dg Baldissoni e l’ad Gandini: «Sono molto motivato e molto grato per l’interesse che il club ha mostrato nei miei confronti e questa, forse, è per me la cosa più importante: sentirmi amato. Ho grande voglia di iniziare a lavorare», è il messaggio dell’ex Siviglia affidato al sito ufficiale del club. Monchi ha firmato un contratto che lo legherà alla Roma per quattro anni: «La Roma è un club che grandi potenzialità e ha ampi margini per riuscire a conseguire cose importanti. Dal primo giorno c’è stato un ottimo feeling con Pallotta, che mi ha trasmesso l’ambizione di realizzare un progetto importante. Credo che dal primo istante, malgrado lui parli inglese e io spagnolo, abbiamo parlato la stessa lingua: la lingua di un club con grandi professionalità, con le idee chiare e soprattutto con un obiettivo importante».

