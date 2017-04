â€‹Roma, Monchi protagonista a Trigoria: «Vogliamo consolidarci nell'elite del calcio europeo»

di Gianluca Lengua

Ramon Monchi super star a Trigoria: dal suo sbarco a Fiumicino è stato già protagonista di una diretta esclusiva sui canali social della Roma, decine di foto e due interviste. Il tutto in nemmeno 24 ore, la società ha deciso di riservargli lo stesso iter che segue per i nuovi acquisti. La seconda chiaccherata l’hanno organizzata i ragazzi della comunicazione a Roma Tv, la televisione del club: «L'obiettivo è cercare di consolidare la Roma non soltanto ai vertici del calcio italiano, dove già si trova, ma anche nella élite del calcio europeo», ha spiegato il nuovo direttore sportivo giallorosso. Come? I tifosi per saperlo dovranno aspettare. Il nuovo dirigente non ha affrontato i casi più caldi davanti alle telecamere di casa Roma: non ha parlato delle sirene nerazzurre su Manolas, la corte del Chelsea a Nainggolan, degli adeguamenti di Ruediger e Strootman, dei rinnovi contrattuali di Totti e De Rossi o del futuro in panchina di Luciano Spalletti. «A breve termine il mio obiettivo è quello di insediarmi qui alla Roma e di conoscere l'identità, la filosofia del club, in altre parole avvicinarmi al Club - ha detto Monchi -. Successivamente, creare insieme a Ricky Massara una direzione sportiva che sia il più professionale possibile, perché ritengo che lì risieda uno dei segreti dei futuri successi». Il nuovo ds ha preferito non fissare obiettivi per la prossima stagione: «La Roma è un club che vuole crescere, ambizioso e che vuole lottare per traguardi importanti, una città magnifica, una tifoseria molto importante. Credo che ci siano tutti i presupposti per poter lavorare bene. Al Siviglia abbiamo costruito, con il contributo di tutti, un modello che è cresciuto gradualmente e che ha raggiunto risultati inimmaginabili. Credo che la Roma abbia già costruito molto, bisogna però continuare a costruire e sono convinto che con una buona programmazione, con le persone e le infrastrutture di cui la Roma è dotata, si possano raggiungere obiettivi importanti. Come viene vista la Roma nel mondo? È un club con una storia importante e che ha grandi potenzialità per il futuro».

