Roma, Monchi saluta in lacrime il Siviglia: «Va via il ds, il tifoso resta in curva»

La festa in campo con tutti i trofei vinti e con un video celebrativo sui maxi schermi del Sànchez-Pizjuàn. Ma l'ultima giornata di Monchi da ds del Siviglia è cominciata prima dell'omaggio sul rettangolo di gioco che ha fatto da prologo alla sfida contro il Deportivo La Coruna.



I tifosi andalusi hanno infatti accolto Ramon Rodriguez Verdejo con cori e con una gigantografia del dirigente accompagnata da un messaggio significativo: «Gloria eterna, leggenda sevillista». E Monchi, nel momento in cui i supporter del Siviglia hanno srotolato il maxistriscione, non ha resistito alla commozione e ha dato libero sfogo alle lacrime. Quindi il nuovo ds della Roma ha preso il megafono e si è rivolto alla gente che lo ascoltava. «Negli anni trascorsi qui ho lavorato sempre con un solo obiettivo: fare il bene di questo club – ha detto - E ora vado via con una tristezza tremenda, sapendo che lascio casa mia. Grazie a tutti per questo omaggio, sarete sempre nel mio cuore. Il direttore sportivo va via, ma resta il socio 8554, un guardiano in più di Nèrvion (il quartiere in cui sorge lo stadio del Siviglia). A partire da oggi, se qualcuno mi cerca, che guardi al Gol Norte (la curva dei tifosi del Siviglia), io sarò là». Il boato del pubblico del Siviglia trascina l'ex dirigente che canta con loro. E così cala il sipario su una storia di amore e di vittorie.



