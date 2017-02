Roma, Nainggolan attacca: «Odio la Juve da quando sono nato»

di Gianluca Lengua

«Odio la Juve. Hanno sempre vinto per un rigore o una punizione». Radja Nainggolan va giù duro contro i bianconeri durante un colloquio con alcuni tifosi fuori dal centro sportivo di Trigoria. Il Ninja si ferma per parlare dell’andamento della stagione e per ascoltare le richiestie dei sostenitori: «Non andare via da Roma e non andare alla Juventus», gli dicono. Senza mezzi termini il centrocampista rassicura i ragazzi: «Ho ricevuto offerte importanti, sarei potuto andare via uguale e non mi importava nulla se mi insultavano. Io sono uno contro la Juve da quando sono nato», è l’attacco del belga ai primi in classifica.



ricorda anche i momenti in cui giocava in: «Allo Juventus Stadium, quando stavo al Cagliari, non ho mai perso, ci ho solo pareggiato. Hanno vinto solo quando ci ho giocato a Triste. Li odio perché hanno sempre vinto per un rigore o per una punizione. Vedrete che se non vinciamo lo scudetto vinceremo la Coppa Italia. Abbiamo due partite con la Lazio in semifinale, le vinciamo tutte e due». La stagione si infiamma.

