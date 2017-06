Roma, Nainggolan: «Contento se la Juve vince la Champions. Conte? Non l'ho sentito»

di Gianluca Lengua

«Se ho sentito Antonio Conte quest’anno? No. Mi sa che è ancora un po’ arrabbiato con me per l’anno scorso». Radja Nainggolan esclude l'ipotesi dilasciare la Capitale, nonostante la richiesta di adueguamento sul contratto non sia stata ancora assecondata: «Io ripeto, dico sempre la stessa cosa: mi affeziono alle piazze, se conquisti un certo rispetto è perché hai dato qualcosa. Vivo bene, mi piace giocare dove sto, cambiare spesso squadra non è cosa da me. Ho dato e adesso vediamo, ho dimostrato amore», ha detto a Tiki Taka.



Radja ripercorre le tappe della stagione appena trascorsa con la Roma allenata da Luciano Spalletti, un secondo posto che la proietta in Champions League ma nessun trofeo: «Il campionato non è stato male, fare 87 punti e chiudere dietro alla Juventus che gioca la finale di Champions, che ha eliminato il Barcellona, può essere soddisfacente. Nelle coppe potevamo fare qualcosa in più, in Europa League ci sono stati episodi sfavorevoli». Il Ninja ricorda la serata in cui Totti è stato protagonista e che che ha commosso gli appassionati di calcio: «Quella serata è stata molto emozionante per tutti gli amanti del calcio, vincere al 90’ e strappare il secondo posto è stata la ciliegina sulla torta. Totti è Totti, non devo dire io che giocatore è stato e che persona è, sono legato molto a lui e ci tengo. Vedere una Roma senza Totti è una cosa difficile».



Strootman e De Rossi hanno rinnovato il contratto con il club di Pallotta, ma il mercato è ancora all'inizio: «Sono convinto che una squadra che vuole vincere debba tenere la base buona e migliorarsi.La società ha dimostrato che punta a formare una squadra forte, sono giocatori che hanno dimostrato. Strootman è tornato dall’infortunio, sono contento per lui perché è un calciatore forte. Sono contento per loro».



Sulla finale di Champions League di sabato: «L’altro giorno ho scherzato su Instagram, mi piace scherzare ma sono anche sportivo. Se può vincere un’italiana è una cosa buona per il calcio italiano, se la Juventus vince, e può farlo perché ha una difesa forte, sono contento. Poi ci gioca Pjanic».

© RIPRODUZIONE RISERVATA