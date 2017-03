Roma, Nainggolan: «Il mio futuro? Sono cose che si vedranno»

di Gianluca Lengua

Non si sbottona sul suo futuro, lascia intendere che gli piacerebbe restare alla Roma, ma non dà certezze. Radja Nainggolan alla vigilia della gara contro il Lione di Europa League, ritorno anche sulle critiche ricevute dalla squadra e sul video anti-Juve rubato dai tifosi.



Troppe critiche. «Per me è difficile rispondere, io faccio il calciatore. Quando le cose vanno male un po’ di critiche sono normali. Alla fine abbiamo perso due partite, non abbiamo buttato via tutto. In coppa Italia si può ribaltare, in campionato siamo sempre secondi. Stiamo facendo un ottimo campionato, siamo ancora in corsa su tutto. Le sconfitte ci fanno male, adesso tocca a noi dimostrare che possiamo e dobbiamo fare meglio delle ultime due gare».



La carica dopo il video anti-Juve. «Noi giocatori siamo fatti per quello, lavoriamo tutti i giorni per essere pronti per le partite che arrivano. Se si sta in una squadra che fa più competizioni, è normale che bisogna prepararsi per ogni partita. Io voglio giocare tutte le partite. Ci sono gare in cui uno rende un po’ meno, ma è normale. A volte per come gioca l’avversario. Io voglio giocare, mi sento pronto per tutte le partite. Sono cose che si vedono dopo».



Il futuro. «Abbiamo appena superato la metà del campionato e mi parli del mercato… Io penso di far bene come ho sempre fatto. Poi sono cose che si rivedranno in avanti. Io sono felice qua, sto bene, mi piace giocare per questa società. Sono cose che poi si vedranno».

