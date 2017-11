Roma, Nainggolan rientra a Trigoria. Dzeko scalda i motori per il derby: tripletta in allenamento

di Gianluca Lengua

Radja Nainggolan è tornato a Trigoria dopo la lesione all'adduttore destro rimediata in Nazionale. Il belga è stato sottoposto ad alcune terapie, difficile che riesca a rientrare per il derby del 18 novembre anche perché il club non vuole rischiare ricadute che potrebbero allungare i giorni di stop. I calciatori che sono rimasti a Trigoria hanno disputato una partita con la Primavera in cui Dzeko ha segnato una tripletta (il match è terminato 8 a 1). Schick non ha preso parte all'allenamento con la squadra, proseguono gli allenamenti differenziati per strappare una convocazione per la stracittadina. Sarà il primo derby con Francesco Totti nel ruolo di dirigente, l'ex numero 10 ha parlato della sua carriera in un'intervista a Sportmediaset: «Penso di aver dimostrato amore rimanendo per sempre in questa squadra, indossando un’unica maglia. È stato sempre il mio sogno e fortunatamente sono riuscito a realizzarlo. Cercavo sempre di dare qualcosa in più di quello che potevo dare. Non ho nessun rimpianto, l’unico è di non aver vinto tantissimo con questa squadra. Però quello che ho vinto è abbastanza, è importante e ne sono fiero».

© RIPRODUZIONE RISERVATA