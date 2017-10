â€‹Roma, Nainggolan: «Una grande partita. Dzeko? â€‹Contento di averlo in squadra»

Ecco le parole di Radja Nainggolan, dopo la partita tra il Chelsea e la Roma. «Abbiamo fatto una grande partita, è strano prendere il 3-3 così perché ci sentivamo più forti. Ovviamente è un risultato positivo che fa bene al morale. Abbiamo preso dei gol un po' infelici, abbiamo perso dei palloni con troppa semplicità. Dobbiamo fare meglio in tante cose, però abbiamo costruito tanto, con tanta personalità. L'interesse del Chelsea? Ero convinto sin da subito di quello che volevo. Vincere a Roma sarebbe una cosa indimenticabile. Sto bene, vivo bene. Ho dato tanto e voglio ricevere e dare ancora tanto indossando questa maglia. Siamo andati subito a cercarli alti, costringendoli a calciare lungo. Abbiamo dato il massimo ognuno di noi. Spero che si possa continuare così perché questa è la strada giusta. Dzeko? Ecco, è un problema di Roma... il primo anno è stato criticato tanto, ora segna tanto. Lui risponde sempre presente, lavora per la squadra. Contento di averlo in squadra», ha concluso.

