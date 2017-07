Roma, Pallotta al campo di allenamento di Boston: colloquio con Manolas

di Gianluca Lengua

Il presidente James Pallotta non ha perso tempo e appena la squadra è arrivata a Boston si è presentato all’Ohiri field per seguire l’allenamento della sua Roma, arrivata a Boston in mattinata dopo la gara contro il Psg. Il presidente ha salutato tutta la squadra, ha scherzato con De Rossi, Nainggolan e si è fermato a parlare per cinque minuti con Manolas. Poi un colloquio più lungo con l’ad Umberto Gandini e con il tecnico Di Francesco, quindi si è seduto su una tribuna di fronte al campo per seguire l’allenamento dei giallorossi. La Roma rimarrà a Boston fino al 30 luglio, il 25 in giornata si trasferirà a New York per giocare contro il Tottenham, mentre l’ultimo giorno al Gillette Stadium di Foxborough affronterà la Juventus.

