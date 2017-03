Roma, Pallotta: «Mercato estivo sbagliato, squadra ora è senza benzina». E poi prova a chiarire

di Gianluca Lengua

Il presidente Jim Pallotta rompe in silenzio dopo nove giorni da incubo in cui la Roma ha compromesso il passaggio del turno in Coppa Italia, Europa League e perso col Napoli facendosi recuperare terreno in ottica secondo posto. Il numero 1 della Roma punta il dito su stanchezza e mercato estivo sbagliato: «Abbiamo giocatori che stanno giocando tanto, sia a causa degli infortuni, sia perché la scorsa estate non abbiamo fatto tutte le scelte giuste su chi tenere e chi cedere», ha detto a radio SiriusXM. La nuova politica della Roma, secondo Pallotta, dovrebbe essere incentrata sui giovani: «Dobbiamo cambiare politica sui giovani, abbiamo tanti giocatori di talento che altre squadre sfruttano che potrebbero far prendere una pausa ai titolari». Il presidente commenta anche le sconfitte contro Lione e Napoli: «Con i francesi abbiamo giocato bene e avuto occasioni, penso che fosse finita la benzina. A cinque minuti dalla fine Kevin Strootman non tornava, camminava quasi. Non per attitudine, lui è un guerriero. E hanno fatto il quarto gol con un missile. Fazio ha giocato bene in molte partite, ma nelle ultime tre ha avuto un momento difficile, negli ultimi due anni non ha giocato molto, penso sia un po’ stanco. Con il Napoli, invece, prima della partita non avevo buone sensazioni per la formazione. Abbiamo inserito Salah a 35 minuti dalla fine, con lui abbiamo creato avuto almeno 8 occasioni e preso due pali. Potevamo fare meglio». Il presidente, quindi, non assolve nemmeno Spalletti.



FLOP NIKE

Come è noto l’accordo con Nike non ha portato nelle casse della Roma gli introiti che Pallotta si aspettava: «Dobbiamo far andare meglio le cose con loro se devo essere onesto. Non sono assolutamente soddisfatto del nostro accordo». Ecco un altro dei motivi, oltre al main sponsor, che hanno innescato la girandola di licenziamenti nel settore marketing e in riferimento al mercato spiegato anche il divorzio con Sabatini.





TENTATIVO DI RETROMARCIA

Il presidente in tarda mattinata, attraverso il canale Roma radio, ha cercato di chiarire le sue dichiarazioni, che hanno fatto molto rumore. «Sono rimasto sorpreso di come a Roma si estrapolino le mie parole, come succede con Trump che negli Stati Uniti ha attaccato i media. Sono stanco di tutte queste fandonie. Cerchiamo di essere chiari e analizziamo le ultime partite: negli ultimi 5 o 10 minuti i giocatori erano affaticati. In primo luogo non mi permetterei di criticare Spalletti e se devo dirgli qualcosa glielo dico privatamente. In secondo luogo è che abbiamo giocato partite importanti una dopo l’altra e questo ha comportato un grosso dispendio di energie, abbiamo giocato una partita dopo l’altra. Alcuni giocatori erano in difficoltà, ma sono in forma e queste cose succedono: è fisiologico. Se penso che la squadra riuscirà a reagire penso di sì, ho fiducia nei miei giocatori. A Lione Ruediger non era disponibile e non ha potuto dare respiro. Sono stanco di queste fandonie che vengono inventate. Il mercato? Sappiamo che non è facile, non basta chiamare un giocatore e dire ti voglio. Sabatini ha fatto un gran lavoro, non volevo criticarlo. Sabatini lavorava in un gruppo di persone e se ci sono stati errori sono di tutti. Quello che stiamo cercando di fare è dotarci di un grande settore giovanile e i risultati già si vedono. Non volevo criticarlo, ha svolto un gran lavoro. Abbiamo dei grandi talenti, non mi piace quando li diamo via a meno che non sia per fargli fare esperienza. Quando li diamo in prestito e non giocano è frustrante. Esprimevo questa mia piccola frustrazione. C’è un confine sottile tra esperienza e gioventù»

