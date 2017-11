Roma, Pallotta: «Siamo una squadra tosta e puntiamo allo scudetto»

di Gianluca Lengua

Jim Pallotta si gode la sua Roma dagli Stati Uniti: l'ha vista vincere in campo europeo, battere la Lazio al derby e imporsi sul campionato nonostante le agguerrite rivali. Il presidente della Roma ha cambiato la guida tecnica e direttore sportivo, con la speranza di portare nella Capitale un titolo che manca da 9 anni: «Questa Roma è abbastanza forte per vincere lo Scudetto, stiamo diventando tosti. Abbiamo anche una gara da giocare, siamo proprio lì. Abbiamo avuto un calendario duro. E dobbiamo solo pensare a noi e al nostro gioco, come abbiamo fatto sabato contro la Lazio. Per quanto riguarda Di Francesco, negli ultimi due anni ci è piaciuto il modo in cui giocava e ragionava. Ma nel venire a Roma la cosa buona è stato che lui ha giocato in giallorosso, quindi capisce le difficoltà di questo ambiente, dal derby al doversi semplicemente trovare qui con tutti i giornalisti che ti guardano, le radio e le tv. Lui capisce queste cose, le sa gestire. Credo che sia cambiato per essere molto più flessibile. Quando abbiamo parlato con lui in estate, ha detto ‘questo è il mio stile di gioco ed è così che io gioco’. Nel giro di un paio di partite abbiamo visto gli aggiustamenti che ha fatto. E mentre lui ha il suo stile di base, dobbiamo davvero apprezzare quello che sta facendo. Ora possiamo andare in casa del Chelsea e giocare come abbiamo fatto, altre volte nel passato avremmo magari esclamato ‘Ci risiamo’. E le sue rotazioni sono ottime», ha detto il presidente a Sports Illustrated.



A differenza di Spalletti, Di Francesco si serve più del turnover dando occasioni anche a calciatori come Gerson relegato in panchina per tutta la scorsa stagione: «Abbiamo capito che quest’anno avremmo dovuto avere una rosa più profonda e così è stato. Sta utilizzando molti giocatori. Prendi Gerson, tanti pensano che sia solo un centrocampista, invece è venuto e ha giocato esterno alto a destra segnando due gol. E tu dici, forse è meglio come attaccante! Poi prendi Florenzi, sa giocare a destra sia da terzino che da attaccante, ma sarebbe perfetto anche a centrocampo. Sfortunatamente abbiamo avuto degli infortuni, come quello di Karsdorp. Schick dovrebbe tornare presto, e ci aspettiamo molto da lui. Defrel può giocare alto a destra o a sinistra dietro a Dzeko. Schick invece sa agire a destra o può giocare con Dzeko o anche al suo posto. Poi c’è El Shaarawy e tutti pensano che lui sia possa giocare solo a sinistra, invece lui gioca a destra e fa tanti movimenti segnando due gol al Chelsea partendo da destra. Vediamo questa intercambiabilità ed è bella, la ste mettendo in atto».



Su Monchi: «Ho un bel rapporto con lui, penso che sia stata davvero una grande cosa per la squadra, poi è uno di loro. Sa parlare con i giocatori ma anche con l’allenatore e lo staff. Quindi da quel punto di vista, avendo totale fiducia in questo, è stato grande. E’ stato quello che pensavo e mi aspettavo, se non di più». Sul nuovo stadio: «credo che venerdì avremo l’approvazione e l’annuncio per lo stadio dalla Regione. Potrebbe essere un bel regalo di Natale. Un sacco di cose cambiano quando la gente sa che sicuramente avremo uno stadio».

