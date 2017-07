Roma, Luca Pellegrini: intervento riuscito: «Si torna a lavorare»

di Gianluca Lengua

Nella giornata odierna, Luca Pellegrini è stato sottoposto a controlli clinico/strumentali che hanno messo in evidenza la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il Primavera classe '99 aveva lasciato il campo per infortunio durante l'amichevole di ieri contro lo Slovacko, nell'ultimo giorno di ritiro a Pinzolo. La Roma comunica così l'infortunio dell'esterno che su Instagram scrive: «"Rottura del crociato anteriore sinistro". In questo momento è difficile trovare le parole giuste semplicemente perché non ce ne sono, non doveva andare così. Non è l'infortunio in se per se che dà fastidio, ma il momento in cui è avvenuto che fa male. Mentre stavi al settimo cielo, appena prima di una partenza per una tournée in America, con squadre di livello internazionale, sembrava un sogno. Non sarà di certo un infortunio a fermarmi, tornerò a sognare ad occhi aperti, forse più forte di prima, non importa quanto ci vorrà, nessuno mi toglierà il mio obbiettivo dalla testa. Ritarderò il mio percorso di 5-6 mesi poco importa, mi sono arrivati tanti messaggi d'affetto che mi hanno fatto capire in pochissimo tempo quanto sono entrato nel cuore della mia gente, ringrazio tutti i tifosi per i messaggi, scusate se non ho risposto a tutti, ringrazio i grandi campioni che mi hanno scritto appena hanno saputo dell'infortunio, ringrazio i miei amici, tanto. Posso solo dirvi che mi avete dato una forza per ricominciare enorme, come se già non bastasse la mia. Vi voglio bene. Si ricomincia, ci si rimbocca le maniche, e si riparte da questo ginocchio. Giorno 1, la battaglia comincia». In serata, dopo l'intervento, il terzino ha pubblicato un video su Instagram. Operazione riuscita e sorrisi. Ed ecco il comunicato del club. "Nella giornata odierna Luca Pellegrini è stato sottoposto ad intervento di ricostruzione di Legamento Crociato Anteriore in chirurgia artroscopica al ginocchio sinistro. L'intervento è tecnicamente riuscito e l’atleta inizierà già da domani il percorso riabilitativo post/operatorio. Il giovane difensore si era infortunato ieri a Pinzolo nel corso della seconda uscita stagionale dei giallorossi contro lo Slovacko".



forse qualcuno ancora mi vuole bene, operazione riuscita, si torna già a lavoro💪🏽 Un post condiviso da Luca Pellegrini👶🏼 (@lucapellegrinii) in data: 15 Lug 2017 alle ore 11:30 PDT

