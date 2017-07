Roma, buona la prima di Di Francesco: 8-0 al Pinzolo con doppietta di Perotti e Tumminello

di Gianluca Lengua

La Roma batte il Pinzolo 8 a 0 nella prima amichevole della stagione: in gol Perotti e Tumminello entrambi con una doppietta, reti di Castan, Cappa, Ricci e Ciavattini. Venerdì secondo test contro lo Slovacko squadra della massima divisione ceca. Sarà stata la fascia da capitano al braccio indossata per la prima volta, o gli stimoli iniettati da Di Francesco nei primi cinque giorni di ritiro, fatto sta che Diego Perotti è apparso subito in grandissima forma pronto a conquistare un posto fisso sulla fascia sinistra.



Due gol, una traversa e un assist in 45 minuti: sono queste le statistiche dell’argentino che nella prima partita amichevole della stagione ha giocato a tutto campo con tenacia ed aggressività, dettando i tempi all’intero comparto d’attacco. Da rivedere Gonalons poco dinamico e piantato davanti alla difesa, probabilmente una richiesta di Eusebio per fargli prendere confidenza con i movimenti. Gerson sta tirando fuori la personalità, ma resta comunque troppo lento e Vainqueiur non ha convinto, mentre tra i giovani della Primavera Cappa, Tuminello e Luca Pellegrini stanno dimostrando di avere le caratteristiche per ambire alla prima squadra.



Nella ripresa Di Francesco stravolge la squadra, cambia tutti tranne Gerson che resta in campo per ulteriori quindici minuti. Sadiq si divora un gol a tu per tu col portiere che devia in angolo e Civattini segna l’unico gol del secondo tempo. Un'amichevole che è servita a Di Francesco per testare i movimenti provati in questi primi giorni di ritiro, in attesa che rientrino tutti i calciatori impegnati a giugno nelle rispettive nazionali. Il programma della tournée americana prevede il 19 luglio la partita con il Psg, il 25 contro il Tottenham e il 30 sarà il turno della Juventus.: Alisson; Bruno Peres, Castan, Juan Jesus, L.Pellegrini; M. Ricci, Gonalons, Gerson; Cappa, Tumminello, Perotti (C).Lobont; De Santis, Gyomber, Nani, Seck; Ciavattini, Vainqueiur, Marcucci; Gerson (60’ Keba), Sadiq, Valeau: Eusebio Di Francesco: Matteo Collini, Martino Collini (C), Iseppi, Armani, Riccadonna, Bortolli, Mosca, Lorenzi, Masé, Polla, Caola.: Cereghini; Polli, Pedretti; Valenti, Iseppi, Bonapace, Maturi; Focolli, Serafini; Maturi, Collini D.: Corrado BonazzaSimone Sozza di Seregno8’, 36’ Perotti, 13’ Castan, 18’ Cappa, 28’ Ricci M. 26’, 43 Tumminello, 47’ CivattiniVeronica Martinelli di Seregno e Antonio Catamo di Saronnospettatori 600 circa

