Il futuro di Kostas Manolas resta un'incognita: il difensore ultimamente è stato accostato al Manchester United che sarebbe disposto a versare nella casse giallorosse circa 50 milioni, proposta smentita dal dg romanista Baldissoni con un secco: «Non mi risulta». La trattativa per il rinnovo del contratto va avanti: secondo alcune indiscrezioni - smentite dal club giallorosso - il centrale avrebbe rifiutato all'interno del nuovo accordo l’inserimento di una clausola rescissoria valida per l’estero. Una notizia che ha fatto andare su tutte le furie il difensore: «Basta dire bugie», il suo post su Instagram proprio in riferimento all'indiscrezione. Intanto a Trigoria si continua a lavorare per trovare una linea comune sull'adeguamento.