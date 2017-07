Ruediger atteso a Londra. I tifosi del Chelsea: «È una riserva?». E Monchi fa il turista a Piazza di Spagna

di Gianluca Lengua

Saltata l’operazione Manolas-Zenit, Monchi è corso ai ripari rispolverando quella vecchia offerta di Conte per Antonio Ruediger. La trattativa per la vendita del difensore al Chelsea prosegue senza interruzioni, con l’agente (il fratello) del calciatore che ha raggiunto la capitale inglese per trovare un accordo sull’ingaggio e la Roma che sta provando a strappare 45 milioni bonus compresi anziché i 33 milioni + 5 di bonus offerti dal Chelsea. Tutto lascerebbe pensare, però, che l’accordo sia stato già trovato in modo da consentire al club di Pallotta di mettere la cessione a bilancio prima del 30 giugno. Per dare l’annuncio, invece, si aspetterà la finale di Confederetion Cup in programma domani sera in cui Germania di Ruediger affronterà il Cile. Il tedesco nel primo pomeriggio ha messo un Like su Instagram ad una foto pubblicata da Nike con il completo da gioco del Chelsea, da lunedì è atteso a Londra per le visite mediche e la firma del contratto, poi partirà per le vacanze estive.



La mejor visita posible....@marrp13

Un poco de turismo para desconectar y tomar fuerzas !!

La… https://t.co/y7JhYCzrWh — Monchi (@leonsfdo) 1 luglio 2017

Da una parte ci sono i sostenitori dellache non si danno pace per l’ennesima pedina in difesa ceduta al miglior offerente, dall’altra quelli delche non reputanoun acquisto all’altezza delle ambizioni dei Blues: «Chi è Ruediger? Ha firmato per le riserve del Chelsea?», oppure «Abbiamo venduto Nathan Aké per prendere Ruediger. Rimango senza parole. Un passo avanti e due indietro. Koulibaly e Manolas sono decisamente migliori», sono solo alcuni dei Tweet di protesta che in queste ore stanno invadendo i social inglesi. Accantonato lolondinese, c’è da prendere in esame ladi quei tifosi che Toni lo hanno visto recuperare da un grave infortunio e giocare quasi un’intera stagione: «È titolare della nazionale tedesca, è stato titolare nella Roma che nonostante tutto è la vice campione in Italia e loro non sanno chi è..» e c'è invece chi se la prende con: «Hai tradito la nostra fiducia, avevi fatto una promessa e non l’hai rispettata», il riferimento è alle parole del ds pronunciate durante la conferenza stampa di presentazione: «Ruediger? Al momento non ci sono trattative aperte per lui. Anzi, direi che ci sono zero possibilità che lasci la Roma». Col senno di poi qualcuno avrebbe dovuto dare più peso alle parole «».

