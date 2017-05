Roma, Salah: «Quando ho visto giocare Totti ho pensato che fosse magico»

di Gianluca Lengua

L’intesa che si è creata tra Salah e Dzeko ha portato alla Roma un bottino di 74 gol stagionali, il secondo posto in classifica (ancora da consolidare) e il primato nella classifica cannonieri all’attaccante bosniaco: «Ho sempre detto che Edin è un grande giocatore e una grande persona - ha detto Salah al ‘The Szczesny show’ in onda sui canali social del club -. Anche lo scorso anno ha provato a fare il massimo e non è stato fortunato, ma è normale nel calcio. Ha segnato molto in questa stagione ed è stato molto importante». Il 28 maggio in occasione di Roma-Genoa, Francesco Totti potrebbe giocare la sua ultima partita con la maglia giallorossa: «Quando ho visto Francesco giocare, ho pensato ci fosse qualcosa di magico. Quando ho segnato la mia prima tripletta nella Roma ho provato una sensazione nuova, ci ero riuscito solo una volta con la nazionale, ma farlo qui è stato qualcosa di diverso », racconta l’egiziano. Momo ricorda il suo passato in Egitto quando sognava il calcio europeo: «Ho sempre cercato di migliorarmi, anche da bambino. Volevo giocare ad alti livelli in Egitto, ma non pensavo di poter arrivare in Europa. Del mio Paese mi manca il tempo, ma anche la mia famiglia e i miei amici».



30 ANNI E AL TOP

Edin Dzeko sta festeggiando la sua miglior stagione in carriera, con 37 gol ha superato quella al Wolfsburg del 2009/10: «Quando ho segnato 36 gol col Wolfsburg avevo 22-23 anni, ero all’inizio. C’è chi pensa che invecchiando si vada indietro, ma a più di 30 anni sono al top, sto giocando la mia miglior stagione di sempre. Se si lavora duro, tutto torna indietro. Non importa l’età, bisogna dare il massimo», ha detto il bosniaco rispondendo alle domande su Twitter tramite l’hashtag #AskDzeko. Un campionato opposto rispetto a quello dello scorso anno: «Le prime stagioni per me sono sempre un po’ diverse, forse ho bisogno di un po’ di tempo per ambientarmi. Volevo restare qui, non avevo mostrato le mie qualità. Normalmente non cerco di trovare alibi, era anche colpa mia. Lo scorso anno non avevo fatto il ritiro con la squadra e al City non giocavo nemmeno le amichevoli».

