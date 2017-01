«Con Spalletti è un’altra cosa», Mohamed Salah certifica il cambiamento marcia che c’è stato con l’avvicendamento d’allenatore. Luciano Spalletti ha portato nella Roma quello che mancava da tempo a Trigoria: disciplina e cattiveria. «Mi è piaciuto lavorare con Rudi Garcia, sa come costruire un buon rapporto con tutti noi, ma con Spalletti è un’altra cosa. Lavoriamo molto duramente, è ossessionato dalla vittoria. È un uomo che è molto coinvolto nella vita della squadra. Il mister vuole che io segni, ed io altrettanto. Mi piace segnare. Ma soprattutto mi piace vincere. E non ho segnato poco in questa stagione», è l’analisi dell’egiziano a France Football. Momo è partito per la Coppa d’Africa resterà fuori almeno fino al 5 febbraio, in attesa del suo rientro Lucio sta dando fiducia ad El Shaarawy: «Voglio arrivare fino alla fine e vincerla. Il nostro girone è complicato, ma noi, noi siamo l’Egitto. Rispettiamo tutti ma siamo ambiziosi».



TURNOVER RIDOTTO

Alisson scalda i motori per la Sampdoria, in difesa torna Ruediger (squalificato ad Udine), sarà a disposizione anche Vermaelen, non è escluso che il tecnico faccia riposare Manolas in vista dell’impegno di campionato contro il Cagliari di domenica, confermati Jesus, Peres e Palmieri (ballottaggio con Mario Rui). A centrocampo staffetta tra Paredes e De Rossi, sicuri del posto Nainggolan e Strootman. In attacco ancora fuori Perotti per l’edema la muscolo soleo, giocheranno El Shaarawy e Dzeko alla ricerca del riscatto dopo gli errori al Dacia Arena.