Roma, Bruno Peres si candida per il posto da terzino contro la Samp. Luca Pellegrini nella lista B di Champions

di Gianluca Lengua

La Roma ha ripreso gli allenamenti in vista della partita di sabato sera contro la Sampdoria: Bruno Peres non è tornato in gruppo nonostante siano passati i 15 giorni di prognosi dopo l’infortunio dello scorso 21 agosto, in settimana è atteso il rientro. Di Francesco sarà in piena emergenza terzini anche contro la Sampdoria e spera di poter schierare il brasiliano esterno destro nella difesa a quattro. Karsdorp domani finirà il lavoro individuale e se ci sarà il via libera dei dottori a breve dovrebbe allenarsi con la squadra. Florenzi, invece, ha giocato con la Chapecoense per 75’, ma non è ancora pronto per partire titolare in campionato. C’è ancora da attendere per vedere Patrik Schick dal primo minuto, il ceco è indietro con la preparazione ed ha sfruttato il fine settimana per mettersi al pari con la squadra.



SALAH E RUEDIGER “SVENDUTI”

Non solo i tifosi della Roma hanno dovuto assistere alle cessioni di Salah e Ruediger, a girare il coltello nella piega ci si è messo anche l’algoritmo del CIES Football Observatory: il centro di studio e analisi per lo sport ha stilato una classifica sui trasferimenti dell’ultima sessione di mercato nei cinque migliori campionati europei (Premier League, Liga, Serie A, Bundesligha e Ligue 1). In questa speciale graduatoria sono entrati i maggiori gap positivi e negativi ottenuti dalla somma pagata per l’acquisto di un calciatore e il valore stimato dall’algoritmo. Il risultato? Salah e Ruediger sono stati ceduti ad una cifra inferiore rispetto al potenziale calcolato dal CIES. L’egiziano è stato acquistato dal Liverpool per 50 milioni di euro, ma secondo l’osservatorio nazionale del calcio il suo valore stimato è di 69,4 milioni. Una differenza di 19,4 milioni che non sarebbero entrati nelle casse della Roma. Discorso simile per il difensore tedesco: il Chelsea lo ha acquistato a 39 milioni di euro, mentre il suo valore stimato è di 54,2 milioni, per un gap di -15,2. Sommando le due cifre, sempre secondo il CIES, la Roma avrebbe potuto potenzialmente incassare altri 34,6 milioni.



LISTA B: C’È LUCA PELLEGRINI

La Roma ha comunicato alla Uefa la Lista B per il girone di Champions League. Tra i calciatori presenti c’è anche Luca Pellegrini che si è infortunato lo scorso luglio in ritiro a Pinzolo nell’amichevole con lo Slovacko, riportando la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Ecco la lista completa:

Portieri: Romagnoli, Greco, Zamarion, Pagliarini.

Difensori: Luca Pellegrini, Ciavattini, Ciofi, Marcucci, Kastrati, Anocic.

Centrocampisti: Meadows.

Attaccanti: Antonucci, Cappa.

