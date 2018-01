Roma sconfitta e fischiata: vince la Sampdoria 1-0

di Ugo Trani

La Roma cade ancora all'Olimpico, dove la Sampdoria, pur vincendo solo 1 a 0, fa il tiro a bersaglio nel primo tempo: 10 conclusioni nello specchio della porta, mai successo ai giallorossi in nessun'altra partita (intera) di questo torneo. Il dato fa capire come i giocatori di Di Francesco, Alisson escluso, non si siano presentati in campo. Con la testa chissà dive, di sicuro non a seguire l'idea di calcio dell'allenatore che ormai è in chiara difficoltà. Con la squadra che non lo segue e con la dirigenza che non lo ascolta. I tifosi, dopo aver contestato Pallotta, se la sono presa con i calciatori. La situazione è allarmante, perché l'attuale 5° posto non basta alla proprietà che in estate potrebbe procedere con più cessioni del previsto.



GRUPPO AL RISPARMIO

Il 7° ko stagionale, il 5° in campionato, fa frenare la Roma nella notte in cui avrebbe potuto rivedere da vicino sia la Lazio terza (ancora 5 punti avanti) che l'Inter quarta (sopra di 3). Solo 3 punti nelle ultime 6 partite, a certificare il flop di questi 42 giorni: un digiuno del genere non si vedeva dal febbraio del 2013. Ma contro la Sampdoria è stato l'atteggiamento a sorprendere. E a non convincere. Sqquqadra svogliata e bloccata. Con i big, da Nainggolan a Dzeko, più distratti dal solito. Magari proprio dalle trattative di mercato.



IMPOTENZA OFFENSIVA

La Sampdoria ha rischiato di andar sotto quando Banti ha concesso il rigore per il tocco di mano di Bereszynki su cross di Under: Florenzi lo ha però sbagliato, come hanno fatto già in quest'annata Perotti (2 volte) e Dzeko. Viviano ha tenuto in corsa i compagni che si sono aggiudicati il match nella ripresa con Zapata, lasciato solo da Jesus. I giallorossi, prima di incassare la rete, hanno giocato 15 minuti decenti, quelli di inizio secondo tempo. Pochi per tornare a vince (ultimo successo il 16 dicembre contro il Cagliari). L'attacco, di nuovo senza Schick (ricaduta muscolare), resta l'8° del torneo E fa cilecca per il 6° match in 29 partite.



