Roma, Schick si ferma ancora: problema muscolare, salta il Benevento. In dubbio anche Nainggolan

di Gianluca Lengua

Forse la troppa fretta dello staff medico, oppure l’eccessiva voglia di andare in campo del calciatore e dimostrare di essere a disposizione. Il problema è che Patrik Schik si ferma ancora, i guai non finiscono. Non sarà convocato per la partita contro il Benevento per un risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra, lo stesso muscolo che lo ha messo ko a due giorni dalla partita contro l’Atletico Madrid. Il club una settimana fa comunicava che il calciatore stava migliorando ed è stato dato il via libera a Di Francesco per farlo scendere in campo contro il Verona (ha giocato 15 minuti), ma nell’allenamento di oggi il nuovo stop. Patrik non partirà con la squadra per la Campania ed è in forse la sua presenza anche contro l’Udinese. Rischia il forfait anche Radja Nainggolan per un risentimento muscolare all’adduttore destro. Domani saranno svolti ulteriori controlli.

