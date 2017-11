Roma, Schick a lezione da DiFra: focus sui movimenti offensivi. Il ceco punta la Spal

di Gianluca Lengua

Eusebio Di Francesco studia la formazione anti-Spal, tenendo in considerazione l’impegno decisivo di martedì contro il Qarabag che aprirebbe le porte agli ottavi di Champions League. Questa mattina a Trigoria il protagonista dell’allenamento è stato Patrik Schick che insieme con il tecnico ha svolto un focus tattico per accelerare la comprensione dei movimenti d’attacco. L’idea dell’allenatore e farlo partire dal primo minuto contro gli uomini di Semplici, ma solo se il ceco dimostrerà di essere in perfette condizioni fisiche, altrimenti comincerà dalla panchina e subentrerà a partita in corso. Il club, infatti, vuole evitare quanto accaduto contro il Verona ed evitare di perdere l’ex Samp per altre settimane. Con Schick accanto a Dzeko, il bosniaco potrebbe ritrovare il gol che manca in campionato dalla partita contro il Milan (due mesi). Oggi hanno svolto allenamento individuale Kolarov, Fazio, Nainggolan, De Rossi, Dzeko e Perotti, mentre Defrel ha proseguito le terapie per la contusione al ginocchio sinistro rimediata contro il Genoa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA