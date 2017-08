Roma, Schick sbarca a Fiumicino: ad attenderlo 200 tifosi in delirio

di Gianluca Lengua

Patrik Schick è sbarcato a Roma con un volo partito da Genoava e atterrato nella Capitale alle 20.15. Maglietta, jeans ed una sciarpa giallorossa al collo ha ascoltato col sorriso i coro dei circa 200 tifosi che hanno affollato il terminal 1 dell'aeroporto. Il giocatore poi è salito su una macchina del club e raggiungerà l'hotel che lo ospiterà questa notte. Domani si sottoporrà alle visite mediche di rito e se non si presenteranno problemi in serata firmerà il contratto che lo legherà alla Roma per cinque anni. Avrà la maglia numero 14.



L'OPERAZIONEUna trattativa estenuante che si è conclusa oggiall'ora di pranzo allo studio dell'avvocato Romei con la presenza del presidente Ferrero e del ds Pradè per la parte blucerchiata e del dg Baldissoni e del da Monchi per quella giallorossa. Le cifre per l'acquisizione di Schick sono di 35 milioni più 3 di bonus, pagamento quinquennale che prevede un esborso iniziale di 5 milioni ai quali seguirà unaprima tranche di 13. Il calciatore guadagnerà 2,2 milioni più bonus a stagione (che porterà il totale a 2,5).BATTUTA LA CONCORRENZA«Schick è romano e romanista. E’ un grande affare – ha detto Massimo Ferrero al termine dell’incontro di questa mattina – . Per noi sarà uno shock averlo ceduto. Sono felice che Schick sia andato alla Roma perché ci ho messo il cuore in questa trattativa. La Roma ha fatto un grande affare. Non parliamo di soldi ma di calcio, trattatemelo bene perché è un gioiello ed è spietato davanti la porta. Quando arriva Schick? Non lo so, credo in giornata. Questa è una delle operazioni di mercato più importante che abbia mai fatto. Sono felice che Schick abbia scelto la Roma. Su di lui c’erano Psg, Monaco, Napoli e altre squadre».

