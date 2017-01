Roma, lo scudetto non solo per i tifosi. Juan Jesus: «Sarebbe il nostro regalo per Totti»

di Gianluca Lengua

Entrambi sono arrivati durante la scorsa sessione estiva del mercato, entrambi sono brasiliani ed entrambi hanno in comune l’obiettivo di vincere lo scudetto con la Roma: «Siamo una squadra con molta qualità e ambiziosa e dobbiamo dimostrarlo. Nelle ultime nove partite ne abbiamo vinte otto», ha detto Juan Jesus in un’intervista a ESPN Brasile. Il suo compagno di squadra Bruno Peres non è da meno: «Tifiamo affinché la Juventus sbagli una partita in modo che poterli superare. Credo che sia un momento bellissimo, abbiamo lavorato tanto per raggiungerlo e dobbiamo lavorare ancora di più per continuare così» ha aggiunto l’esterno a SkySport.



LO SCUDETTO PER TOTTI

Un lavoro corale quello di Spalletti e i suoi per tentare di regalare il titolo oltre che ai tifosi anche a Francesco Totti nella sua ultima (probabile) stagione in giallorosso: «Anche se non gioca è con noi e ci aiuta, questo è la cosa più importante. C’è stata una partita che stavamo perdendo contro la Sampdoria, è entrato e ha cambiato tutto. Ha questo peso, anche se non può fare 90 minuti come prima, in un’ora può decidere una partita. Cerchiamo di fare il più possibile per lui, facendolo ritirare con un titolo e chiudendo la sua carriera nel miglior modo possibile». ha confidato Jesus. Un campionato in cui la Roma sta tentando di sovvertire le gerarchie imposta da cinque anni dalla Juventus: «Ora crediamo in noi stessi e puntiamo a tutti gli obiettivi: scudetto, Tim Cup ed Europa League. In Serie A ci sono ancora tante partite da giocare. La Juventus finora non ha lasciato nulla, il Napoli ci insegue e l’arrivo di Pioli ha cambiato la mentalità all’Inter per farla tornare al vertice», ha concluso l’ex Inter.





