Roma, si allungano i tempi per Karsdorp ma Florenzi lavora con il gruppo. Ranking Uefa: 27° posto

di Redazione Sport

La Roma, dopo tre giorni di full immersion (tris di doppie sedute), si è ritrovata nel pomeriggio a Trigoria per l’unico allenamento quotidiano. I giallorossi stanno proseguendo la preparazione in vista della partenza per la minitournée in Spagna, dove la squadra di Di Francesco affronterà Siviglia, giovedì (ore 21,30) e Celta Vigo, domenica (ore 19,30). Emerson Palmieri, Pellegrini, Karsdorp, El Shaarawy e Florenzi sono rimasti in palestra. Quest’ultimo si è poi unito al resto del gruppo. Il terzino olandese, invece, è ancora parecchio indietro nella rieducazione del ginocchio operato e continua il lavoro differenziato. I tempi di recupero si allungano e al momento non si sa quando Karsdorp potrà debuttare con la maglia giallorossa- Un preblema per il tecnico che, sulla fascia destra,. ha soltanto Bruno Peres. Così come a sinistra ha solo Kolarov e l'opzione di schierare sulla fascia un adattato tipo Hector Moreno o Jesus. Marco Tumminello, protagonista nel precampionato della Roma, è stato intanto covocato dalla nazionale italiana Under 20. L'attaccante giallorosso prenderà parte allo stage di quattro giorni a Bagno di Romagna (inizio il 6 agosto).



PROGRESSO IN EUROPA

La Uefa ha aggiornato la classifica del ranking con la Roma che è adesso al 27° posto con 55.116 punti, alle spalle di Dinamo Kiev e Ajax. Il club giallorosso nella scorsa stagione era al 51°. Adesso diventa il quarto club italiano dietro alla Juventus che è al 5°, al Napoli che sta al 14° e alla Fiorentina che è al 20°, ma è davanti alla Lazio finita al 43° posto.



