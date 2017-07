Roma, si ferma Manolas per un trauma alla spalla destra. Salta al Juve, in campo fra 7 giorni

di Gianluca Lengua

In un contrasto durante la partita contro il Tottenham vinta per 3 a 2 alla Red Bulla Arena di Harrison (New York), Kostas Manolas ha riportato un trauma contusivo/distrattivo di una porzione dell'articolazione della spalla destra. Il greco al termine della partita è uscito dal campo dolorante, oggi a Boston ha svolto degli accertamenti medici e in accordo con l’allenatore sarà esonerato dagli allenamenti che prevedano il contatto, quindi svolgerà lavoro atletico per rimanere al passo con la squadra. Le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno, ma ad ora i tempi non dovrebbero superare i 7/10 giorni per tornare a lavorare in gruppo e quindi salterà la partita contro la Juventus che si giocherà il 30 luglio al Gillette Stadium di Foxborough.

