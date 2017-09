Roma, si ferma Schick per un edema muscolare. Tra 48 ore altri controlli

di Gianluca Lengua

Debutto in giallorosso rinviato a data da destinarsi per Patrik Schick. Durante l'allenamento di questa mattina il ceco ha riportato un problema muscolare alla coscia sinistra. Ad anticipare la notizia è stato eusebio Di Francesco in conferenza stampa: «È uscito anzitempo e molto difficilmente sarà disponibile per domani, poi si valuterà oggi con la risonanza un suo utilizzo per la prossima partita». L'attaccante è stato sottoposto subito ad esami strumentali che hanno rilevato una quota di edema muscolare nel retto femorale sinistro, espressione di un risentimento muscolare la cui entità sarà definita con più precisione tra circa quarantotto ore, quando il giocatore sarà sottoposto a ulteriori esami diagnostici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA