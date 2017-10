Roma, si ferma Strootman: mercoledì gli esami. È il decimo infortunio muscolare

di Gianluca Lengua

Kevin Strootman ieri sera ha lasciato gli spogliatoi del Meazza con lo sguardo scuro e l’andatura claudicante. È tornato a Roma la sera stessa, il trauma contusivo alla coscia sinistra rimediato durante la gara con il Milan gli ha creato un problema al vasto mediale/adduttore costringendolo a lasciare il campo al 30’ del primo tempo, al suo posto è entrato Lorenzo Pellegrini. Kevin sarà monitorato a Roma fino a mercoledì in accordo con la nazionale olandese, poi farà gli esami strumentali per stabilire una diagnosi: se il problema non dovesse essere grave allora raggiungerà i compagni per le partite contro Biellorussia e Svezia, altrimenti resterà nella Capitale per sottoporsi alle cure. È il decimo infortunio da inizio stagione che colpisce un giocatore della Roma, prima di lui Peres, Nura, Karsdorp, Moreno, Schick (due volte), Nainggolan, Perotti e Defrel.

