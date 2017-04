Roma, Spalletti: «La reazione di Dzeko? E' l'unico attaccante che ho»

«Una delle vittorie più importanti del campionato, non una risposta importante. Era una partita da portare a casa, possibilmente facendo bene sull’aspetto del gioco per aumentare l’autostima e ci siamo riusciti. Partita eccezionale da parte dei ragazzi».



Spirito giusto. «Il secondo posto è un traguardo che questi giocatori meritano. Abbiamo dei confronti di grande livello con squadre di qualità. Il Napoli fa vedere di essere temibilissimo, l’importante è arrivarci con la forza e la consapevolezza dei nostri mezzi, abbiamo dimostrato stasera che possiamo giocarcela con tutti»



Derby. «Sono quelle partite in cui non serve metterci il dito, i ragazzi sapranno trovare le motivazioni».



Dzeko. «Sono entrato nello spogliatoio e ho salutato tutti, anche lui… Ora è un problema grosso, vedrò di metterlo a posto. Non mi ero accorto di nulla. Era un po’ arrabbiato. Meno male che non è andato in panchina, perché grosso com’è».



Il futuro. «E’ un risultato eccezionale arrivare secondi. Per questi risultati qui si inverte facilmente il pensiero futuro. Dobbiamo portare a casa risultati. Oggi davano tutti per scontati questa partita, ma ho paura di partite del genere: hai tutto da perdere, gli altri sono tranquilli e giocano a viso aperto e diventa difficile, ti danno queste ‘bastonate’, queste vampate in ripartenza, vai a forzare, poi vai a vuoto e subisci gol. Aver portato a casa questo risultato è stato fondamentale».

