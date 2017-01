«La squadra ha fatto un grandissima partita, sotto l'aspetto caratteriale e dell'impatto fisico. Abbiamo vinto grazie a delle componenti in cui una volta evidenziavamo dei piccoli difetti, quindi dobbiamo fare i complimenti alla squadra. Siamo entrati in campo 'cazzutissimì, giocando e vincendo, finalmente una partita sporca, noi abbiamo fatto bene». Così il tecnico della Roma, Luciano Spalletti a Premium dopo la bella vittoria di Marassi contro il Genoa. «Sono cresciuti molti giocatori come Emerson, Strootman è tornato sui livelli del grande giocatore che è, noi abbiamo pagato la sua assenza. Le cose oggi sono andate molto bene e sono contento - aggiunge - Fazio ha fatto un'ottima gara, come tutti: è stato un piacere stare a bordo campo e vederli lottare, vedere quelle qualità sulle quali in passato avevo avuto qualche dubbio. Ora è fondamentale mantenere questo spirito, questo livello e questa forza mentale». «La frase sulla Juventus in conferenza stampa? Quello che interpreta la gente non mi interessa - conclude Spalletti - per me conta quello che dico io e interessa solo il mio rapporto coi giocatori. Bisogna rendersi conto del quotidiano, si vuole far apparire una situazione che non è reale. È inutile che mi fate delle domande da Milano quando le cose succedono qui. Forza Roma».