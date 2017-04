Roma, Spalletti: «Vinciamo tanto poi sbagliamo i match importanti»

di Redazione Sport

«È una sconfitta che ci dispiace non possiamo modificare il passato e ora dobbiamo stare attenti per il futuro». Luciano Spalletti valuta così l'eliminazione della sua Roma in Coppa Italia contro la Lazio. «La Roma - ha detto Spalletti ai microfoni della Rai - ha fatto abbastanza bene in generale, certo quando vieni da un 2-0 dell'andata devi stare attento a quello che passa e noi abbiamo fatto passare qualche cosa di troppo. Bisogna prendere atto del verdetto del campo, vinciamo tanto e poi sbagliamo gli appuntamenti importanti».



«Se la squadra non vince è l'allenatore il responsabile». Il tecnico della Roma Luciano Spalletti si prende le sue responsabilità dell'eliminazione della sua squadra nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio. Il mio futuro? «Ora non è il momento di parlarne».

