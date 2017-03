Roma,Spalletti: «Non partecipo al disfattismo che c'è intorno alla mia squadra»

di Gianluca Lengua

Una vigilia da alta tensione quella della partita d’andata contro il Lione, valida per l’accesso ai quarti di finale di Europa League. Il tecnico critica che fa disfattismo sulla sua squadra: «A fine stagione vedremo se avrete ragione voi (i giornalisti ndc) o io. Non partecipo al disfattismo che c’è adesso intorno alla squadra. Ci siamo guadagnati col sudore questo livello di calcio, ma adesso vogliamo riprendercelo». Ecco le parole dell’allenatore al Parc OL.



La partita. «Sarà una gara difficile perché il livello del campionato francese è salito negli ultimi anni. L’altra volta c’era solo il Lione come squadra forte, adesso ci sono il Psg, il Monaco, il Nizza. La competitività del campionato è salita e mentre prima c’era la possibilità di sorprenderli sono abituati a partite di livello sia per qualità di gioco che fisica. Sarà fondamentale non giocare a campo aperto, perché se Lacazatte lo lasci in spazi grandi riesce a sfruttare nella sua totalità le qualità che possiede. Si andrà a mordere forte».



Inseguire. «Quando si parla di stanchezza non si va solo a toccare il livello muscolare, ma resta importante quello che dice la testa. Il livello psicologico è più importante di quello fisico. Se si va a dire alla squadra: “Siete stanchi dovete rifare la preparazione” è come dargli un bonus di due mesi per perdere le partite. La prima considerazione è che abbiamo perso contro due squadre fortissime, forse sbagliando qualcosa. E mentre in altri cosi qualcosa ha girato a favore, questa volta sono state più le cose che ci sono andate contro. Io non dubito sulle capacità extra dei mie calciatori. Non partecipo al disfattismo che c’è adesso intorno alla squadra. Ci siamo guadagnati col sudore questo livello di calcio, ma adesso vogliamo riprendercelo. Due sconfitte che hanno fatto male, ma sono due sconfitte. Adesso si va avanti con la consapevolezza che è tutto a portata di mano avendo perso quel piccolo vantaggio che ci faceva stare più tranquilli e sapendo che si crea un po’ di tensione, ma che gente forte è capace di sopportare».



L’obiettivo. «E’ chiaro che questo tipo di sfide si gioca considerando la gara di ritorno, si giocano 180′. Partir bene e far bene fuori casa diventa un vantaggio importante. Si prova a fare la partita avendo tutte quelle attenzioni che il caso vuole, però si prova a giocarsi la partita tentando di vincerla».



Difesa a tre. «La partite con il Napoli si è giocata come tante altre, si va a difendere in quattro perché dipende da quello che fanno gli altri per non regalare un uomo in fase difensiva. Ci sono delle scalature che ti permettono di avere tranquillità. Fa sempre la differenza il modo di attaccare degli avversari. Quando è uscito Fazio c’era una partita che si era già consumata per due terzi».



Cambio in 10 anni. «Sono peggiorato in tutto. Son più nervoso, vedo ombre da per tutto. Non mi si può stare vicino. È giusto il messaggio che avete mandato al presidente: Sono pericoloso. Chi lo ha mandato? Ci sto lavorando, poi però ci si fa le maglie».

