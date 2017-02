Roma, Spalletti: «Nuova operazione per Florenzi? Temo tutto. Ho una sensazione di malessere. Con il Villarreal è un esame importante»

di Gianluca Lengua

Sarà determinante la gara di domani per il proseguimento della Roma in Europa League: Luciano Spalletti spiega il Villarreal, parla di turnover e rivela dettagli sull’infortunio di Florenzi. Queste le parole del tecnico romanista in conferenza stampa.



Il Villarreal. «Le sensazioni sono quelle che noi cerchiamo. Noi vogliamo giocare queste partite, dobbiamo essere adatti a giocarle. Abbiamo fatto un bel girone di qualificazione, ora ci riconfrontiamo e ridiamo un esame importante per quanto riguarda il passaggio del turno. Loro sono una squadra forte, sta bene in campo ed ha giocatori forti. Hanno avuto qualche infortunio, ora hanno ritrovato anche Soldado. Prendono pochissimi gol, sono una squadra che sa stare molto corta in campo. Ti viene a pressare. Stanno tutti cortissimi in 25 metri. Poi ripartono con velocità e qualità, caratteristica delle squadre spagnole. È un calcio in cui ricerchiamo di fare la partita per vincerla. Visto che il Villarreal ha questa qualità di giocare di rimessa e di chiudersi bene, potrebbe diventare difficile la partita di ritorno, per cui noi dobbiamo fare la partita già domani. Dobbiamo giocare il nostro calcio. Noi siamo una squadra che ha la sua forza e dobbiamo tentare di metterla subito in pratica. Per vincere le partite dobbiamo fare gol, se ne facciamo più di uno è ancora meglio. Loro sono forti sulle ripartenze, dobbiamo restare attenti».



Turnover. «Il turnover ragionato è un modo corretto. Poi abbiamo più possibilità di pensarlo, perché chi ha giocato meno sono calciatori che possono sostituire anche i titolari e non si perde molto. È solo il fatto che si è giocato di meno e li valuteremo solo quando si giocherà con continuità. La cosa riguarda più la partita di campionato, perché dopo aver giocato qui si deve intervenire in maniera massiccia sulla formazione titolare».



La partita. «Sarebbe stato meglio disputare questa partita più in là. Escribá vuole dare responsabilità a noi, ma anche lui le ha. Ha sostituito Marcelino perché il club ha ambizioni forti, è una partita che sarà difficile. Sono due squadre titolate, bisognerà essere bravi subito domani sera e far vedere quali sono le nostre qualità. Dobbiamo assolutamente fare risultato i giocatori non possono nascondersi come nessuno che porta il nome di Roma. Sarà una partita bella da vedere in uno stadio insidioso e il pubblico vicino che crea l’insidia del calore umano che fa dare qualcosa di più ai calciatori».



Florenzi. «Ero nello spogliatoio lui mi è venuto a cercare per dirmi che ha risentito male al ginocchio. Ho parlato con il dottore che ha detto di andare a fare un altro esame. Il rischio che gli abbia creato problemi c’è, ieri sera mi diceva che non gli era passato e non gli è passata la sensazione che aveva. Questa mattina uguale anche se ha cercato di darci stimoli per la partita di domani sera, il dottore ha detto che bisogna riguardare bene venerdì per avere più chiaro tutto. Il pensiero mio va al ragazzo e non al calciatore perché mi interessa la sua reazione. Nuova operazione? Temo tutto la mia è una sensazione di malessere».



Alisson e Szczesny. «Io posso rispondere che domani sera gioca Alisson, per il futuro si vedrà».



Dzeko. «Questo fatto che bisognerebbe andare a ricercare altre qualità di squadra e caratteristiche di gioco è vero, ma è una cosa che si può fare, l’abbiamo già fatta l’anno scorso. Ora che è tornato Salah abbiamo la possibilità di variare lì davanti, e questo probabilmente potrà anche succedere. Non abbiamo un altro giocatore da palla addosso e fisico davanti, però con la possibilità di giocare con tre che attaccano gli spazi è una cosa possibile, può dare anche più risultato di quello che dà con Dzeko. I numeri lo scorso anno sono stati importanti. La squadra troverebbe una soluzione di velocità e di palleggio superiore a quella che ha. Ad Edin chiedo sempre di allungare la squadra, mentre nell’altra maniera la squadra è molto più corta, e in questo spazio più corto c’è più palleggio e più possesso palla. Possiamo stare tranquilli. L’unica cosa che non mi lascia tranquillo è che mi ci rivorrebbe un altro come Florenzi, su quella fascia lì ora c’è solo Bruno Peres.

