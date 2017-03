Roma, Spalletti: «Rimango solo se a fine stagione ho vinto un trofeo»

di Gianluca Lengua

È un Luciano Spalletti di poche parole quello alla vigilia della partita contro l’Empoli, non si sbottona sul dialogo col presidente Pallotta ma assicura: «Se non vinco un titolo non rimango, fare tanti punti sarebbe solo un piacere». Ecco la conferenza stampa del tecnico.



Attesa derby. «Non può esserci il pensiero del derby per Roma-Empoli perché cambierebbe la partita in base al risultato con l’Empoli. Penso a domani per preparare al miglior modo quella partita. Quando confronti le due squadre e l’importanza nella nostra città del derby può sembrare differente, ma tutte le attenzioni vanno all’Empoli».



I nazionali. «Sono tornati tutti molto bene, eccetto Daniele che ha questo ematoma alla schiena, ma la cosa fondamentale è che non ci siano complicazioni. Lo valuteremo di volta in volta, oggi già cammina meglio, domaninon sarà a disposizione. Gli altri si sono allenati bene, io sono fiducioso anche se un po’ di fatica dal viaggio l’hanno fatta».



Grenier. «Lui ha avuto un problema al ginocchio nella settimana precedente, lo abbiamo lasciato fermo in questo periodo in cui c’erano i nazionali fuori. Abbiamo fatto un allenamento atletico, di completamento e di lavoro, lo rivedo oggi e farò le valutazioni. Prenderò in considerazione il fatto di farlo giocare».



Monchi. «Si parla di cose future, la priorità è l’Empoli. Non so nulla in riferimento a Monchi, non ho parlato con la società di niente rispetto a questo. Il mio direttore sportivo è Riky Massara, ho avuto un direttore che è Walter Sabatini. Massara è di qualità, una persona squisita, capisce i momenti, si intende di calcio e calciatori. Monchi è un grande professionista, ma l’ho letto soprattutto sui giornali».



La cena con Pallotta. «Quando vai a cena col presidente si parla di tante cose. Gli ho detto di persona quello che ho sempre detto. Quello che mi ha detto lui dovete chiederlo a lui, io non faccio la spia».



Baldini. «È un modo al quale non partecipo per deviare l’attenzione che c’è dentro la squadra. Andare a parlare dell’organizzazione societaria non mi interessa. Niente deviazioni».



Nainggolan in campo. «Non vorrei dare vantaggio agli avversari e sono cose che tengo per me».



Napoli-Juventus. «Io ho una dote, non faccio gli abbassi e non gufo nessuno tentando di mettere il malocchio. Io devo soprattutto lavorare in maniera professionale, essere competente. Devo fare il mio, fatto bene, anzi benissimo. La partita la guarderò attentamente perché ci sono grandissimi allenatori e grandissimi giocatori da cui si possono prendere spunti. Sarà una partita bella, specialmente con un San Paolo gremito. Anzi, se posso vado a vederla».



Totti. «Lui può giocare diverse partite, dipende dal tipo di partita, dal risultato, dal momento che attraversa. Lo considero dentro alla squadra al livello di tutti. Faccio le mie considerazioni e il mio lavoro».



Il secondo posto. «Quando si guarda ai percorsi fatti si può trovare la soluzione. Se io non vinco un titolo non rimango, fare tanti punti sarebbe un piacere. La Curva ha deciso di entrare, ogni volta che la palla andrà fuori io mi girerò verso la curva perché per mi è mancata molto. Il secondo posto? In questa sala stampa ci sono grandi firme, sono sempre stato seguito da grandissime firme. Loro racconteranno quello che gli sembra più giusto raccontare».







