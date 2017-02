Roma, Lucio ha in testa un po’ di Salah: Spalletti studia un rientro graduale di Momo

di Alessandro Angeloni

Szczesny; Vermaelen, Fazio, Ruediger; Peres, Strootman, Nainggolan, Emerson; Salah, El Shaarawy; Dzeko. Formazione Roma (contro il Chievo) del 22 dicembre del 2016. Era quasi Natale, il capitano era Nainggolan e nella Roma c’era ancora Iturbe, quando Momo Salah è sceso in campo l’ultima volta prima di godersi e poi soffrire la Coppa d’Africa in Gabon. Da quella sera (3-1 per la Roma), l’egiziano ha giocato con la sua Nazionale ben 6 partite, 549 minuti totali, segnando 2 reti. Di sicuro si è riportato a Roma la delusione della finale persa, ma alla fine non è che abbia giocato - facendo un esempio tra i titolari giallorossi - molto più di Dzeko.



