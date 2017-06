Roma, Strootman allontana l'Inter: «Qui sono sereno e ho rinnovato fino al 2022»

di Gianluca Lengua

Dall’Olanda dove è in ritiro con la nazionale, Kevin Strootman scaccia la tentazione Inter: «Ho firmato con la Roma fino al 2022 ed era quello che volevo. Non c'è altro da dire, ho vissuto una buona stagione e sono sereno». Il messaggio a Luciano Spalletti è chiaro, l’ex tecnico romanista dopo l’anno e mezzo nella Capitale avrebbe voluto portare con sè il centrocampista, ma Kevin ha occhi solo per la Roma: «Sto bene perché ho rinnovato il contratto ed era quello che volevo. Siamo arrivati secondi dietro la Juventus, abbiamo fatto il record di punti del club e conquistato la Champions, non è andata male», ha detto in un’intervista a Ad.nl. Strootman non parla della clausola rescissoria di 45 milioni inserita nel suo contratto, bastano quindi le parole del presidente Pallotta: «Il centrocampo non verrà toccato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA